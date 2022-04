Playoff e playout in Serie A? Perché no. Certo, non con venti squadre. E dico sì con convinzione al tempo effettivo. Non sopporto di vedere calciatori per terra che simulano fratture multiple o giocatori sostituiti che escono dal campo al ralenti. Il tempo effettivo promuove la lealtà sportiva". Questo uno dei passaggi più significativi della lunga intervista al Corriere dello Sport di Giovanni Malagò. Il presidente del CONI parla di tutto, concentrandosi anche sullo Si teme che i proprietari non vogliano fare solo lo stadio, ma anche qualcos'altro - il pensiero di Malagò a riguardo -. Ma i tifosi dovrebbero capire che senza profitti le società muoiono. Poi, manca spesso quella che io chiamo una combinazione di pianeti: una proprietà, una piazza e una politica locale che vadano nella stessa direzione. Talvolta questa congiuntura astrale si trova, ma le procedure sono lente, e se cambia l'atteggiamento di anche una sola delle parti in causa, salta tutto". ". Questo uno dei passaggi più significativi della lunga intervista al Corriere dello Sport di Giovanni Malagò. Il presidente del CONI parla di tutto, concentrandosi anche sullo stato di salute del nostro calcio e sull'infinita diatriba legata alla mancata costruzione di nuovi stadi : "- il pensiero di Malagò a riguardo -.".

Sui fondi americani nel calcio italiano

"Se non fossero arrivati loro, con finanza fresca, molti club sarebbero già saltati".

"Gravina ha fatto bene a confermare Mancini"

"Perché ha vinto l'Europeo in discontinuità con la crisi che qui raccontiamo. E perché cambiare sarebbe stato un salto nel vuoto. La squadra? Da tifoso, mi stupirei se Immobile non avesse più spazio in Nazionale. Lo considero di gran lunga il più forte centravanti italiano".

Sulla Superlega

"Mi chiedo se la Champions non lo sia già, una Superlega. Avete visto il solco che si sta scavando, in termini di introiti, tra le squadre che vi accedono e quelle che restano fuori? Non mi sembrano maturi i tempi per creare un'ulteriore dinamica di upgrade. Non facciamo gli ipocriti, è normale che un azionista ci provi per dare una sistemata a bilanci disastrati. Ma non per questo la Superlega diventa sportivamente accettabile. La mia stella polare è il CIO. Se fai un campionato fai-da-te, alle Olimpiadi non ci vai".

Su Federica Pellegrini candidata alla presidenza del CONI

"Sarebbe troppo presto, lei non commetterebbe quest'errore. E non sono affatto convinto che lo voglia. Però il giorno che si metterà a fare una cosa, la farà molto bene".

Su Jacobs e le chance di continuare a vincere

"Ci credo e ci credevo anche prima del 9”80 di Tokyo. Perché conosco la sua storia. Nei mesi precedenti alle Olimpiadi Marcell aveva avuto una progressione impressionante. Tutti sapevamo quanto valesse. Se c'era un dubbio, riguardava i suoi antichi problemi muscolari. Li ha risolti l'allenatore, Paolo Camossi, con la scelta coraggiosa di farlo concentrare sui cento, rinunciando al salto in lungo. Il resto lo ha fatto l'Istituto di Scienza dello Sport, progettando per lui la gabbia di plexiglas per proteggerlo in allenamento dalla resistenza dell'aria e consentirgli di utilizzare i muscoli a velocità più elevata".

Sulla scadenza del suo incarico dopo Parigi 2024 e la riforma Lotti che impedisce il 4° mandato

"Non brigherò certo io per cambiarla. Però mi faccia dire che è atipico che, a otto mesi da Milano-Cortina, scada l’intero comitato olimpico a cui pure si riconosce il merito di aver portato i Giochi in Italia".

"It's coming Rome", Tokyo, il volley: ricordi di un'estate italiana

