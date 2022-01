La Lega Calcio ha fatto bene a scegliere per la riduzione della capienza degli stadi perché era elevato il rischio che il governo facesse cadere dall'alto la sua decisione". Ai microfoni di Sky Sport 24, il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così l'ultimo provvedimento della Lega Serie A che ha stabilito la riduzione della capienza degli stadi di Serie A "La federazione medico sportiva insieme al Coni sta predisponendo un nuovo protocollo, poi chi organizza i campionati ha il diritto- dovere di prendere decisioni", puntualizza Malagò. E sulle decisioni non uniformi di Tar e Asl dice: "Così si perde di credibilità". ". Ai microfoni di Sky Sport 24, il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così l'ultimo provvedimento della Lega Serie A che ha stabilito la riduzione della capienza degli stadi di Serie A fino a un massimo di 5mila spettatori per le prossime 2 giornate a partire dal 16 gennaio:", puntualizza Malagò. E sulle decisioni non uniformi di Tar e Asl dice: "".

La pandemia e gli errori

Ad

"Considerando l'aumento dei contagi e le previsioni dei numeri, il calcio doveva giocare d'anticipo. Andavano gestite anche le vacanze di Natale degli addetti ai lavori".

Serie A La Lega Serie A ha deciso: due giornate con 5.000 spettatori 20 ORE FA

Sul caso Djokovic

"Mai vista una situazione gestita peggio. Tre attori: tennis, governo e Novak. Diamo per scontato che siano tutti in buonafede: il problema è che non deve minimamente succedere tutto ciò. Ora la credibilità è scemata".

Malagò in esclusiva: "Squadra più forte di sempre"

Serie A La nota del Bologna: "Recupero martedì scelta incomprensibile" 2 ORE FA