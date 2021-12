Abbiamo una storia talmente grande che i tifosi si aspettano sempre qualcosa di più, ma dobbiamo dimenticare la recente storia con Berlusconi: adesso la strategia è un'altra ed è necessario fare così. Sarà una storia Sarà una strada un pochino più lunga per ritornare ad essere protagonisti ma diciamo che rispetto alle previsioni i risultati sono arrivati un pochino prima”. Paolo Maldini, nel prepartita di Empoli-Milan, ha provato a tracciare un bilancio del 2021 utilizzando a Sky queste parole e mostrando come al solito l’importanza di ricordare da che punto è partita la società rossonera e come sta piano, piano provando a tornare grande nel rispetto del bilancio e dei conti.

"Confronti col passato complicati, siamo in linea con obiettivi"

Cosa manca per lo scudetto? Siamo in linea con gli obiettivi, ad inizio anno qualcuno non metteva il Milan tra le prime quattro. Dobbiamo essere chiari in quello che facciamo, se ci sarà la possibilità di vincere noi lo faremo, è il nostro lavoro che ce lo impone e il nostro DNA. Fare i confronti con il passato per noi è complicato. E un passato talmente glorioso che non facciamo molto volentieri. Negli ultimi 20 anni il Milan ha vinto 2 scudetti, non è stata un’impresa sempre facile per noi, anche con la squadra migliore al mondo. L'Inter è campione in carica, doveva essere inserita per forza tra le favorite. Perdendo Conte, Lukaku e Hakimi qualcuno poteva prospettare un contraccolpo, ma hanno preso un allenatore molto capace e il livello non è calato. In classifica basta fare qualche mezzo passo falso, c'è da lottare”.

"Infortuni? Ecco come la penso"

Spingiamo i giocatori al massimo, questo potrebbe essere un motivo per i tanti infortunati nelle ultime settimane. Nel post lockdown, giocando ogni tre giorni, avevamo gli stessi giocatori e facevamo le stesse cose. Da un anno all'altro può succedere l'imponderabile, ma questo non vuol dire che non fare un'analisi approfondita sui nostri errori”.

