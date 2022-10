Serie A per Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per arbitrare Sassuolo–Salernitana, match tenutosi nella giornata di domenica e concluso con una vittoria schiacciante dei neroverdi per 5-0. C’era molta attesa per l’esordio da direttrice di gara inper, designata per arbitrare, match tenutosi nella giornata di domenica e concluso con una vittoria schiacciante dei neroverdi per 5-0.

Un giorno indimenticabile per Ferrieri Caputi, la realizzazione di un sogno che insegue da tanto tempo e che, finalmente, è diventato realtà. Al tempo stesso, finalmente un piccolo passo in avanti anche per il movimento calcistico italiano, in attesa di altri simili traguardi. Ecco il commento dell’arbitro a seguito di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, rilasciato alla Domenica Sportiva:

Arbitro o arbitra? Non c’è differenza per me, fate voi. Di questa giornata ricorderò per sempre l’emozione di un debutto che prova ciascun arbitro, e di un sogno che coltivo da 16 anni: realizzarlo è stato bellissimo. Anche l’atmosfera che si respirava durante la partita era molto bella, c’era un bel clima allo stadio; le tifoserie mi hanno accolta benissimo, in parte è stata una festa“.

Maria Sole Ferrieri Caputi Credit Foto Getty Images

