Beppe Marotta, Un’analisi spietata e purtroppo impietosa del nostro calcio. E’ quella che ha fatto ad dell’Inter , nel corso del suo intervento a Palazzo Reale a Napoli nell’ambito di una convention de 'Il Mattino' sullo stato dello sport più amato degli italiani nel nostro paese. C’era una volta la Serie A, il campionato migliore d’Europa, quello dove tutti volevano giocare, ma purtroppo i ruggenti anni ’90 sono finiti da un pezzo ed ora la realtà è molto diversa e cioè quella di un torneo dove i giocatori vengono per rilanciarsi e non per restare e legarsi a lungo.

Nel 2000 eravamo l’Eldorado del calcio, sia in termini di qualità del prodotto, sia per fatturato che per gli ingaggi dei giocatori, che venivano e finivano la loro carriera qua. Oggi il nostro campionato è di transizione, i calciatori vengono e vogliono andare via, ne ho avuto un esempio con Lukaku e Hakimi, che arrivavano dal Manchester United e dal Real Madrid, che al termine della stagione hanno chiesto di andare via. Improvvisamente abbiamo perso posizioni. Dobbiamo chiederci perché. Non siamo stati pronti al cambiamento. Gli inglesi lo hanno capito partendo dal prodotto in termini di vendita, come la vendita ai media. Noi in 20 anni abbiamo perso potere competitivo. Dal modello di mecenatismo, come era il calcio fino al 2000, non ci siamo trovati preparati al modello di business. Oggi il calcio è intrattenimento. Il gap va colmato”.

"L’obiettivo dell’Inter? Classificarsi sempre nei primi 4 posti"

Marotta entrando nel dettaglio ha anche parlato degli obiettivi dell'Inter, che quest'anno ha fallito all'ultimo la chance di confermarsi Campione d'Italia a scapito del Milan, ma che ha comunque

L'obiettivo dell'Inter è arrivate nelle prime quattro e da lì arrivano decine e decine di milioni, fondamentali per le casse societarie. Sostenibilità? È fondamentale, essendo un fenomeno popolare poi se dovessimo chiedere a 10 tifosi se preferirebbero una squadra in default ma vincente o solida ma quinta in classifica, 11 risponderebbero vincere ma fallita. Certi costi devono essere contenuti, questo bisogna capirlo: oggi il costo del lavoro sfiora il 70% del fatturato e questo è inaccettabile. Ridurre i costi è fondamentale, ma anche salvaguardare la competitività. Perseguire la sostenibilità sì, ma anche valorizzare le risorse”.

