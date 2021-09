Esilarante gag di Marten De Roon al negozio ufficiale dell'Atalanta a Bergamo. Sui suoi account social, infatti, ha postato un divertente video in cui con un grande proclama annuncia:

Ai primi tre tifosi che entreranno per comprare la mia maglia, firmerò la maglia e pagherò per loro. Perciò spero che arrivino alla svelta.

Sembra una proposta fantastica, ma non sembra avere grande successo: De Roon rimane abbandonato a sé in negozio, passa il tempo tra puzzle e un pisolino in camerino, e alla fine... Non ve lo raccontiamo!

