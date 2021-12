non si amano e il tempo non ha lenito l’antipatia. In occasione del lancio del suo libro ‘Adrenalina’ scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, lo svedese - in una lunga intervista al Corriere della Sera - è tornato a parlare dell’ex difensore dell’Inter in toni non proprio lusinghieri: “”.