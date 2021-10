Ospite al "Festival dello Sport" di Trento, Marco Materazzi ha parlato del suo rapporto con Roberto Mancini ai tempi dell'Inter: "Un paio di volte ci siamo scornati, ma è finito tutto lì. È normale succeda tra personalità forti, dopo il Mondiale (2006 ndr) chiarimmo tutto anche per quello che dimostrai in campo. Andò tutto liscio come l'olio, poi infatti vincemmo tanto con lui e dopo di lui (con Mourinho, ndr)".

Sulle parole di Thuram

"Sono contro il razzismo, però Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di put****. Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di put****".

Sulla Serie A

"Devo fare i complimenti a Pioli e a chi scelto i ragazzini terribili che migliorano ogni giorno. Ora arriva anche il nonno (Ibra, ndr) che farà la differenza perché è ancora al top. Il Milan sarà un avversario molto ostico fino alla fine, come Juve e Napoli; Mourinho è indietro di pochi punti. La differenza la faranno le medio-piccole tipo la Fiorentina che potranno togliere punti alle big".

