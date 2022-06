Maurizio Sarri sarà ancora l'allenatore della Lazio. Il Comandante ha firmato il prolungamento di contratto che lo legherà al club capitolino fino al 2025. Questo il comunicato ufficiale sul sito della Lazio:

Poche parole concise, ma dietro questo annuncio c'è molto di più. Il tema del contratto di Sarri, infatti, è stato caldo per diverso tempo visto che c'erano state delle fasi in cui l'accordo non era totale . Il tecnico, infatti, chiedeva delle garanzie per quanto riguarda il mercato e a quanto pare, implicitamente, le ha ottenute