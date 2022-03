Anche se non mi compete fino in fondo, mi permetto di dire che è assurdo vedere a 8 giornate dalla fine che non ci sono tutte le squadre alle pari in termini di gare giocate. Bisogna fare una grande e immediata riflessione. E cambiare le regole della Giustizia Sportiva". Così, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Bisogna decidere subito, le gare vanno giocate tutte allo stesso modo. Serve equità. Bisogna fare una riflessione veloce, davvero, su questo aspetto. Queste cose possono falsare il campionato", il pensiero ". Così, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Walter Mazzarri tuona contro la disparità di partite disputate da parte di alcune squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere: "", il pensiero dell'allenatore del Cagliari

Sull'Italia che non andrà ai Mondiali

"Nessuno se lo aspettava perché con Mancini avevamo fatto sempre benissimo: è stata una brutta sorpresa per tutti. Io come allenatore penso che i risultati debbano arrivare sempre attraverso le prestazioni. Secondo me alla Nazionale non possiamo dire molto dal punto di vista dell'impegno. Questo è il il brutto del calcio: a volte domini una partita poi gli altri fanno un tiro in porta e vincono".

Sul Cagliari

"Credo che con il lavoro che stiamo facendo possiamo finire bene il campionato e dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Hanno mostrato grande attaccamento e bisogna premiarli arrivando all'obiettivo, che non dico per scaramanzia, il prima possibile. Secondo me non siamo stati tanto aiutati dagli episodi: per quello che abbiamo seminato, potevamo avere dei punti in più alla fine del girone di andata".

