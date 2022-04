Due giornate di squalifica e una multa di 5mila euro. Costa caro a Gary Medel l'espulsione rimediata nei concitati minuti finali di Juventus-Bologna , il match andato in scena sabato all'Allianz Stadium e terminato 1-1 : il difensore centrale della squadra emiliana, infatti, è stato squalificato per 2 giornate e punito con un'ammenda di 5mila euro. Questa la motivazione che si legge nel comunicato del Giudice sportivo: "".

Medel salterà quindi i prossimi due impegni di campionato del Bologna: la sfida casalinga contro l'Udinese e il recupero contro l'Inter , quest'ultimo in programma mercoledì 27 aprile allo stadio Dall'Ara alle 20.15. Un turno di stop anche per Nicolò Zaniolo, ammonito nel corso di Napoli-Roma: per lui niente Inter-Roma.