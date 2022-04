Sulle pagine della Gazzetta dello Sport odierna si trova uno speciale su Investcorp, il fondo che sta portando avanti la trattativa per l’acquisizione del Milan. Il collega Olivero è volato a Londra per cercare di scoprire qualcosa in più direttamente dalla sede, situata in Mayfair, il quartiere più ricco della capitale londinese. La cifra, mai confermata né smentita, è quella di un miliardo e cento milioni di euro. Piuttosto alta, considerando quando pagò Elliott quando entrò nel club rossonero proprio grazie all’inadempienza di Li Yonghong: quei 300 milioni che l’uomo d’affari cinese si fece prestare per completare l’acquisizione da Fininvest e poi, dopo il mancato rispetto delle obbligazioni, di fatto fece Elliott nuovo proprietario del Milan.

La trattativa, secondo la Gazzetta, si conferma in fase avanza. Una questione addirittura di giorni, considerando che l’esclusiva concessa da Elliott a Investcorp scade a fine aprile: una scadenza che presumibilmente verrà prolungata un po’ più in là. In primis perché un’acquisizione su una base di una cifra del genere richiede tutto il tempo necessario; in secundis perché i rossoneri restano pur sempre in lotta per un obiettivo importantissimo e non hanno certo bisogno di trambusto intorno con . Una questione addirittura di giorni, considerando che l’esclusiva concessa da Elliott a Investcorp scade a fine aprile: una scadenza che presumibilmente verrà prolungata un po’ più in là. In primis perché un’acquisizione su una base di una cifra del genere richiede tutto il tempo necessario; in secundis perché i rossoneri restano pur sempre in lotta per un obiettivo importantissimo e non hanno certo bisogno di trambusto intorno con 4 partite da giocare a uno Scudetto da provare a conquistare . In sostanza, insomma, si andrà a fine campionato senza problemi, prolungando l’affare di un mese extra.

Investcorp però lavora in un ottica diversa, stando sempre a quanto indicato nel reportage della Gazetta. Nella testa di Investcorp c’è un Milan che torni stabilmente nell’élite del calcio europeo (che significa avere ragionevoli possibilità di piazzarsi sempre o quasi tra i primi otto in Champions League) e che abbia il potere economico di costruire la squadra senza dover fare ogni volta i conti con quello che c’è nel portafoglio. Per riuscirci, è necessario il potenziamento del brand che attira gli investitori consentendo al fondo di rientrare dal proprio investimento nel modo più naturale. Il piano, insomma, prevede che il Milan torni a rappresentare in giro per il mondo quello che è stato fino a quindici anni fa: l’eccellenza. Quello di Investcorp è a medio-lungo termine ed è diverso da quello di Elliott , che fiutò il potenziale affare: acquisire il Milan a “basso costo” in una fase di enorme difficoltà, rilanciarlo, venderlo e guadagnarci. Cosa perfettamente riuscita per altro se riuscisse a venderlo per un miliardo dopo 5 anni di gestione di cui gli ultimi due con la squadra qualificata in Champions League, componente fondamentale per dare un senso ai bilanci., stando sempre a quanto indicato nel reportage della Gazetta. Nella testa di Investcorp c’è(che significa avere ragionevoli possibilità di piazzarsi sempre o quasi tra i primi otto in Champions League) e che abbia il potere economico di costruire la squadra senza dover fare ogni volta i conti con quello che c’è nel portafoglio. Per riuscirci, è necessario il potenziamento del brand che attira gli investitori consentendo al fondo di rientrare dal proprio investimento nel modo più naturale. Il piano, insomma, prevede che il Milan torni a rappresentare in giro per il mondo quello che è stato fino a quindici anni fa: l’eccellenza.

Vedremo insomma che ne sarà di questa trattativa, scovata, giova ricordarlo, per prima dai colleghi dell’Equipe e a lungo rimasta segreta in Italia. Adesso però pare ben lanciata e diretta a rimettere il Milan nelle mani di un fondo con ricchezze enormi e la cui diversificazione a livello di investimento pone nella società rossonera lo sbarco nel mondo dello sport. Sulla carta insomma il Milan potrebbe davvero ritornare a essere “il Milan”. Nelle intenzioni. Poi, il giudizio, come sempre, dopo tante chiacchiere, spetterà ai fatti. E soprattutto al campo.

