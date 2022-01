mazzata allo stomaco poi, con tanto coraggio, si inizia a combattere con le armi che si hanno. Se per Alessandro Baricco è in trincea a combattere lo stesso male vissuto dall'allenatore del Bologna. A Baricco, infatti, è stata diagnosticata una leucemia e dovrà iniziare il percorso di cura; sono molti i messaggi di affetto ricevuti dall'autore di 'Novecento', tra questi c'è proprio quello di Mihajlovic che, in un momento così delicato, diffonde la consueta grinta e "Ciao Alessandro, so che ti sei ammalato. Vedrai che andrà tutto bene e starai, come me, meglio di prima. Quando sarà tutto finito, spero di conoscerti". Unapoi, con tanto coraggio, si inizia a combattere con le armi che si hanno. Se per Sinisa Mihajlovic la guerra è finita ed è stata vinta, lo scrittoreè in trincea a combattere lovissuto dall'allenatore del Bologna. A Baricco, infatti, è stata diagnosticata unae dovrà iniziare il percorso di cura; sono molti i messaggi di affetto ricevuti dall'autore di '', tra questi c'è proprio quello di Mihajlovic che, in un momento così delicato, diffonde la consueta grinta e speranza

Le parole di Baricco

Era stato lo stesso Alessandro Baricco, pochi giorni fa, a dare la notizia della malattia: "C'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. A donarmi le cellule staminali sarà mia sorella Enrica, donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso. Molto altro non mi verrebbe da aggiungere. Forse, ecco, mi va ancora di dire che percepisco ogni momento la fortuna di vivere tutto questo con tanti amici veri intorno, dei figli in gamba, una compagna di vita irresistibile, e il miglior Toro dai tempi dello Scudetto". Ti aspettiamo presto Alessandro...

