Calcio

Mihajlovic: "Allenerò il Bologna dall'ospedale, la squadra lotterà per me. Tornerò presto"

SERIE A - Il tecnico serbo in conferenza stampa: "Ho già fatto allestire nella mia stanza d'ospedale tutto quello che serve per seguire la squadra, dagli allenamenti a tutto il resto. Io lotterò per i ragazzi e so per certo che loro lotteranno anche per me. Nessuno di noi mollerà un centimetro e io tornerò presto. Chiedo solo di rispettare la mia privacy".

00:02:56, 32 minuti fa