Sinisa Mihajlovic a 360° in avvicinamento alla sfida contro il Torino in programma domenica alle 12:30. Ecco le parole del tecnico rossoblù nella consueta conferenza stampa della vigilia:

“La rosa del Torino potrebbe essere anche superiore a quella del Bologna. La Fiorentina è un’altra cosa, è più attrezzata di tutte, basta guardare i centrocampisti che hanno giocato e quelli che sono in panchina, ma hanno anche speso molti soldi... Noi, Sassuolo e Torino siamo più o meno simili. Abbiamo perso contro i viola però non abbiamo smarrito la strada: ma i ragazzi hanno capito e si sono allenati bene, Soriano può confermare che dopo ogni allenamento ho fatto i complimenti ai ragazzi. Il Torino è una nostra diretta concorrente per stare nel lato sinistro della classifica: gioca uomo su uomo, squadra fisica, dovremo essere bravi a sfruttare i loro difetti".

Ad

Su Arnautovic

Serie A Torino-Bologna: probabili formazioni e statistiche 09/12/2021 A 11:23

"Si è allenato con noi, se oggi sta bene giocherà. Lui è convinto di farcela: in un certo tipo di partite ci permette varie soluzioni, protegge palla, fa salire la squadra e con lui in campo i compagni si sentono anche più forti".

Sul paragone con l'Atalanta

"Bologna è Bologna, noi facciamo il nostro percorso e siamo sulla strada giusta, società seria, ambiziosa come noi. È un percorso abbastanza lungo, ma tutti noi che lavoriamo per questa società vogliamo il meglio... A fine campionato vedremo dove saremo e poi step by step capiremo. I presupposti sono buoni. L’Atalanta ha lo stadio di proprietà, noi no: anche quello può fare la differenza".

Sul futuro

"Io ho un contratto fino al 2023: parlo della crescita della società, dei giocatori di proprietà, lo stadio che si farà, non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Per fare tutto però ci vuole tempo ma la strada è quella giusta, poi io non posso sapere quanto rimarrò a Bologna. Come dice il Trap ci sono allenatori esonerati e altri che verranno esonerati..."

Sull'esperienza a Torino

"Mi esonerarono dopo un match perso contro la Juve: Cairo ultimamente mi ha detto che ha sbagliato a mandarmi via, l’esonero era una questione legata al mercato ma poi abbiamo chiarito. Io sono stato bene a Torino, quando sono stato mandato via alle 3 del mattino sono venuti venti giocatori al mio hotel a salutarmi”.

Su Zaki

"L’abbiamo invitato allo stadio e all’allenamento quando tornerà in Italia: il Bologna ha sempre fatto qualcosa per lui, fra l’altro. Due anni in carcere per aver espresso delle idee? Mi sembra tanto, nemmeno ai tempi di Tito. Speriamo non scriva più... finché è là".

Su Ferrero

"Sono rimasto dispiaciuto per quel che è capitato a Ferrero, cercherò di andarlo a trovare se si può, perché lui con me è stato meraviglioso e queste cose contano”.

Mihajlovic: "Ibra, Djokovic: se vieni dalla povertà, diventi cattivo"

Calciomercato 2020-2021 Milan, sondaggi per Luiz Henrique del Fluminense 09/12/2021 A 07:17