di Mirianna La Grasta - Sinisa Mihajlovic sarà il nuovo CT della Nazionale Infermieri. Il tecnico del Bologna, guarito dalla leucemia, ha deciso di guidare la squadra mista di calcio per ringraziare ed omaggiare i sanitari di tutta Italia.

"Non dimentico quello che hanno fatto per me e per tutti", ha detto riferendosi alla propria malattia ma anche ai sacrifici degli infermieri durante la pandemia.

Hanno rischiato la vita per quella degli altri, sacrificandosi e portando sul viso i segni della fatica.

"Gareggiare significa saper affrontare il sacrificio di esserci e di essere sempre presenti, preparati e pronti”, ha detto Mihajlović dopo aver ricevuto la maglia ufficiale della squadra a Bologna.

Vogliamo dare il nostro contributo sostenendo progetti benefici che possano dare un’ulteriore spinta al nostro Paese”. Il serbo affiancherà il nuovo impegno al suo ruolo nel Bologna , mettendo la sua esperienza a servizio della Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche). "”.

Mihajlovic: "Se non vuoi vergognarti, devi fare il massimo"

