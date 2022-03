"La leucemia è tornata: la prossima settimana dovrò essere ricoverato, ma sono pronto a darle un'altra lezione". Così Sinisa Mihajlovic che, nel corso di una conferenza stampa indetta a sorpresa sabato mattina, ha annunciato di doversi fermare per sottoporsi a un nuovo ciclo di cure Questa volta per usare un termine calcistico non entrerò in scivolata su un avversario, ma giocherò d'anticipo - le prime parole dell'allenatore del Bologna in conferenza stampa -. Questa malattia è molto coraggiosa nel tornare ad affrontare un avversario come me. Questo è il percorso della mia vita, a volte si incontrano delle buche improvvise, si può cadere e bisogna ritrovare la forza per rialzarsi". ". Così Sinisa Mihajlovic che, nel corso di una conferenza stampa indetta a sorpresa sabato mattina, ha annunciato di doversi fermare per sottoporsi a un nuovo ciclo di cure contro la leucemia , malattia che gli era stata diagnosticata nell'estate 2019. "- le prime parole dell'allenatore del Bologna in conferenza stampa -.".

Ad

"Sarò ricoverato in ospedale a inizio settimana"

Serie A Ibrahimovic: "Non voglio ritirarmi, nessuno più bravo di me" 15 ORE FA

"Dovrò assentarmi a inizio settimana per ricoverarmi al Sant'Orsola dove so di essere in ottime mani. Al contrario di due anni e mezzo fa questa volta mi vedete più sereno, so cosa fare e la mia situazione è diversa. Spero che sia breve, ma dovrò saltare alcune partite".

"Continuerò ad allenare la squadra da lontano"

"Ho già fatto allestire nella mia stanza d'ospedale tutto quello che serve per seguire la squadra da lontano, dagli allenamenti a tutto il resto. Sicuramente questo inizio 2022 non è stato fortunato, ma non dobbiamo piangerci addosso perché nelle difficoltà si misurano coraggio e capacità di reagire. Sono certo che loro lotteranno per me e io lotterò per loro".

L'appello ai tifosi del Bologna

"Chiedo anche ai meravigliosi tifosi del Bologna di sostenermi in questa lotta, nessuno di noi mollerà un centimetro, risaliremo in classifica e io tornerò qui. Questo è quello che volevo comunicarvi e voglio solo chiedervi di rispettare il mio diritto alla privacy in questo momento. Parlate dell’allenatore Mihajlovic, ma lasciate stare l'uomo Sinisa".

Mihajlovic: "Ibra, Djokovic: se vieni dalla povertà, diventi cattivo"

Serie A Facciamo i conti: disastro Nazionale, pochi italiani e scarsi investimenti sui settori giovanili 16 ORE FA