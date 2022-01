"Non ho mai capito perché il Milan mi abbia esonerato: ero quinto o sesto e in finale di Coppa Italia. Con quella squadra, che del Milan portava solo il nome, non si poteva fare di più. La stagione seguente ne cambiarono 9 su 11. Unici sopravvissuti, quelli che avevo lanciato io, Donnarumma e Romagnoli". In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic ripercorre alcune tappe della sua carriera e parla di tutto. Dal suo Bologna alla gestione dell'emergenza Covid, dal caso Djokovic al mancato matrimonio con Juventus e Napoli.

"Con la Juve era tutto fatto, poi..."

"Con la Juve avevo fatto tutto (nel 2014, ndr), c'era l’indecisione di Conte: la società non voleva esonerarlo e lui prima se ne era andato e poi ci aveva ripensato. Ad ogni modo ca..i loro. In quel momento erano liberi Allegri, Mancini e Spalletti, ma la Juve aveva scelto me. Con la Samp avevo fissato una data entro la quale avrei dovuto dare una risposta definitiva e visto che con la Juve si andava per le lunghe rispettai la parola e firmai per un altro anno con Ferrero".

Sul campionato e l'emergenza Covid

"Ho 10 positivi, hanno fatto tutti la seconda dose e tra lunedì e martedì era programmata la terza. Ma mi è stato comunicato che martedì recuperiamo con il Cagliari che non ha le coppe. Perché tutta questa fretta? Non alleno i miei da una settimana, lavoro solo con dei primavera, alcuni titolari sono in isolamento fiduciario. Chi metto in campo e in quali condizioni? Che campionato è mai questo? Come si può parlare di regolarità? Capisco l'emergenza, la confusione anche, ma non è accettabile che si proceda sempre a vista".

Sul caso Djokovic

"Questione spinosa. Secondo me sono stati gli organizzatori i primi a sbagliare. Avrebbero dovuto attenersi alle indicazioni del governo, rispettando la legge ed evitando di garantire a Nole la presenza nel torneo. Se è partito per l'Australia vuol dire che qualcuno gli aveva assicurato che c'erano le condizioni per concedergli l'esenzione. Per come la vedo io, Djokovic è la prima vittima, non il principale responsabile di questo casino. Penso inoltre che tutto andasse risolto internamente, tra lo Stato di Vittoria e il governo centrale. Ridicola la messinscena del numero uno del tennis mondiale che rimane bloccato nell'hotel dei rifugiati".

La passione per Napoli e per i napoletani

"Io spero che lo vinca il Napoli, per la gente. All'Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, forse noi siamo un po' più duri. Io non c'entra nulla con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo la stessa attenzione ai rapporti, coltiviamo il senso dell'amicizia".

