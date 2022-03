Calcio

Mihajlovic, nuovo ricovero in ospedale per curare la leucemia: "Malattia subdola e bastarda"

SERIE A - L'allenatore del Bologna annuncia in conferenza stampa il rischio di una ricomparsa della leucemia e la necessità di fermarsi: "Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di affrontare di nuovo uno come me. Stavolta giocherò di anticipo, non entrerò in tackle come due anni e mezzo fa. Dovrò assentarmi a inizio settimana per ricoverarmi al Sant'Orsola".

00:02:24, 39 minuti fa