Calcio

Mihajlovic: "Voglio rimanere a Bologna e non perché non ho nulla da fare. Sono ambizioso"

SERIE A - Il tecnico parla in conferenza stampa in vista della sfida del Dall'Ara contro l'Atalanta: "Ho detto diverse volte che sono contento di stare qui e che non sto qui perché guadagno bene, ma perché sono ambizioso e voglio fare qualcosa di importante. Poi dopo tutto dipende sempre dai risultati".

00:01:20, 23 minuti fa