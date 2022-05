Calcio

Milan a -1 dallo Scudetto, Inter ora serve un miracolo: la volata a 90' dal gong

SERIE A - Il rush finale per il titolo si risolverà all'ultimo atto dopo i contemporanei successi nella penultima giornata del Milan (2-0 all'Atalanta) e Inter (3-1 a Cagliari), i rossoneri al Mapei Stadium hanno due risultati su tre per mettere le mani sullo Scudetto n°19 mentre ai nerazzurri per sperare, oltre a battere la Samp a San Siro, serve l'impresa del Sassuolo contro i rossoneri.

00:00:39, 43 minuti fa