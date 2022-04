Milan venduto a Investcorp? Piovono conferme. Secondo l'agenzia di stampa internazionale Reuters potrebbe arrivare la notizia ? Piovono conferme. Secondo l'agenzia di stampa internazionale Reuters potrebbe arrivare la notizia dell'accordo definitivo tra Elliott Management Corporation e Investcorp per la compravendita del club rossonero.

La valutazione

Secondo la ricostruzioni, i colloqui strarebbero procedendo in maniera spedita: l’operazione prevederebbe una valutazione da circa 1,18 miliardi di euro, debiti compresi.

Si chiude venerdì?

Il giorno individuato per la chiusura potrebbe essere quello di venerdì 29 aprile: se l’affare andasse davvero in porto, il Milan diventerebbe il primo club con una proprietà del Bahrain, anzi di tutto il Medio Oriente in Serie A. I portavoce di Elliott e Investcorp hanno rifiutato di commentare.

