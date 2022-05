Ad

1) Theo una meraviglia, ma il gol di Leao è pesantissimo

Serie A Milan-Atalanta, pagelle: Leao e Messias stappano il match 13 ORE FA

L’immagine della vittoria del Milan contro l’Atalanta è il gol di Theo Hernandez. Come Weah, come Adriano in Inter-Udinese: una cavalcata che, in caso di scudetto, negli anni sarà vista e rivista dai tifosi rossoneri. Ma l’importanza della rete di Leao non si può quantificare. Il Milan stava sentendo il peso della partita, il gioco era poco fluido, le gambe meno sciolte del solito. Comprensibile, a un passo da un traguardo così importante. Il primo tempo non era stato entusiasmante, in avvio di ripresa sono stati tanti i palloni persi dai rossoneri. Ma il portoghese è l’uomo del destino: dopo il gol alla Fiorentina e i due assist contro il Verona, ecco la rete che scaccia la paura, che fa esplodere di gioia i tifosi, che toglie un peso enorme dalle spalle dei compagni. Theo si prende la scena, ma Rafael ha messo un macigno. La partita avrebbe potuto prendere qualunque piega, Leao l’ha indirizzata dalla parte del Milan.

2) Le idee di Pioli, magistrale anche a partita in corso

Leao l’ha indirizzata grazie anche a Stefano Pioli, il vero protagonista di questa incredibile stagione del Milan. A freddo, in caso di titolo, si avrà modo di celebrare il lavoro del tecnico in questi due anni, ma restando sull’attualità c’è da applaudire il coraggio e l’invettiva dell’allenatore rossonero: se con Tonali più avanzato il Milan ha spiccato il volo in questa parte finale di stagione , con gli interventi a partita in corso Pioli ha dato nuova linfa ai suoi contro l’Atalanta. E non è mancato il coraggio: sullo 0-0, fuori Giroud – altro uomo simbolo dell’annata del Diavolo, con la pesantissima doppietta nel derby – e dentro Rebic, con l’intento di lasciare più spazio a Leao per i tagli centrali. Mossa subito ripagata dal gol del portoghese, servito da Messias appena entrato. C’è la mano di Pioli, sempre e comunque.

3) Kalulu-Tomori, la fase difensiva è il vero segreto

E poi c’è la fase difensiva, il vero segreto di questo Milan. Kalulu e Tomori sono arrivati a Milano da semi-sconosciuti e ora sono il simbolo di una squadra che sa lottare fino all’ultimo, che vuole proteggere Maignan a ogni costo. Contro l’Atalanta è arrivata un’altra prova straordinaria del duo difensivo rossonero, con Kalulu perfetto in più di un’occasione anche sugli attacchi in campo aperto dei nerazzurri. Anche per quanto riguarda il reparto difensivo, il Milan ha saputo fare di necessità virtù, con una situazione di emergenza diventata improvvisamente un’opportunità per valorizzare risorse.

4) La prestazione di Krunic manifesto del Milan

Il Milan a un passo dal trionfo non è squadra di campioni affermati e questo dà ancora più credito al lavoro di Pioli. È il Milan dei già citati Kalulu e Tomori, del Calabria capitano, del Tonali cresciuto in personalità, dei Messias e Saelemaekers, esterni destri imperfetti ma utili alla causa con un background che contrasta, sulla carta, con le ambizioni di titolo. È il Milan di Krunic, uomo fondamentale nella vittoria contro l’Atalanta : è sua la palla recuperata su Boga prima del gol del raddoppio di Theo Hernandez, giocata che si aggiunge ad altre molto preziose in tutto l’arco della partita.

5) L'Atalanta non fa l’Atalanta

Il Milan e la sua festa monopolizzano la scena, ma non si può non provare ad analizzare quanto messo in mostra dall’Atalanta. La Dea era partita con ambizioni importanti in questa stagione e ora si trova fuori dall’Europa a una giornata dalla fine. A San Siro è arrivata una buona prestazione, ma l'Atalanta ha la colpa di non aver fatto l’Atalanta: la Dea è stata molto attenta nel primo tempo, ha chiuso gli spazi ma non ha sfruttato a sufficienza i timori di un Milan un po’ impaurito. La vera Atalanta avrebbe aggredito, tolto il fiato ai rossoneri, smorzato l’entusiasmo e imposto la propria legge. Invece, i nerazzurri hanno giocato con ordine ma senza esprimere un calcio propositivo. E ci si interroga sul futuro : c’è ancora spazio per la favola Atalanta o siamo vicini a un nuovo capitolo?

Milan, senti Klopp: "Origi è una leggenda, è il nostro miglior finalizzatore"

Serie A Milan-Atalanta, moviola: dubbi sul gol di Leão, c'è fallo su Pessina? 14 ORE FA