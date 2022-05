Se Milan-Atalanta sarà The Last Dance per Ibrahimovic? No, non credo. Mancano due partite. La sua ultima a San Siro? Mi auguro di no, è un campione con la C maiuscola. Non mi riferisco solo all'aspetto tecnico. Ho una stima nei suoi confronti che è smisurata. Mi auguro che non sia così, ma Zlatan ha l'intelligenza necessaria per decidere del suo futuro". Alla vigilia di Credo che la squadra affronterà la partita con grande consapevolezza, sia del momento che delle proprie qualità. Abbiamo superato tante tappe, positive e negative, che ci sono servite per crescere. Siamo stati bravissimi fino ad oggi, dovremo essere migliori da qua alla fine: è dalla partita con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili, domani sarà altrettanto difficile". ". Alla vigilia di Milan-Atalanta , match pesantissimo in ottica scudetto, Stefano Pioli risponde così in conferenza stampa a una domanda sul futuro di Ibrahimovic . E sulla tensione per la sfida con la Dea: "".

Sui tifosi

"Avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita non ci sono".

Sull'Inter

"Non mi interessa, non sto a pensare a quello che potrà fare l'Inter. Non abbiamo bisogno di altre motivazioni perché siamo già al massimo sotto questo punto di vista".

Su quello 0-5 con l'Atalanta

"Sono assolutamente convinto che quella sconfitta umiliante ci era servita per capire tante cose, ma non credo che chiuderemo un cerchio. Domani (domenica, ndr) è solamente una partita importantissima. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. All'andata abbiamo giocato molto bene contro una squadra forte, abbiamo fatto un'ottima gara. Domani dall'Atalanta e Gasperini mi aspetto cose diverse, non sappiamo chi giocherà".

Su Tonali nel ruolo di incursore

"Ci si è arrivati tramite la conoscenza con i propri giocatori, che aumenta stando sempre più insieme. Ti fanno capire chi è più portato a inserirsi. Non parlerei di cambio di sistema, noi lo cambiamo continuamente. Che Sandro abbia queste caratteristiche è importante, ha una gamba sopra la media e va sfruttato anche in questa situazione".

Sulle somiglianza tra Verona e Atalanta

"Giocano un calcio simile, ma l'Atalanta cambia spesso le uscite. Dovremo essere bravi a capire chi ci verrà a prendere e muoverci di conseguenza, se ti muovi tanto e bene puoi trovare spazi in più. È una squadra di ottimo livello, ci vorrà un Milan con una performance alta per riuscire a superare questi avversari".

Come cambia il Milan con l'acquisto di Origi

