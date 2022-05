Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

Ad

Squalificati: nessuno

Calciomercato Di Maria-Juve, tutto dipende dal PSG IERI A 06:09

Indisponibili: Kjaer, Maldini

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi

Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming

La sfida Milan-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro l’Atalanta in Serie A, dopo che aveva ottenuto appena una vittoria nelle precedenti 11 (6N, 4P); l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato tre successi consecutivi nel massimo campionato contro i bergamaschi sotto la gestione di un singolo allenatore è stata tra il 1993 e il 1996, con Fabio Capello in panchina.

L’Atalanta è imbattuta da sette trasferte nel massimo campionato contro il Milan (3V, 4N) e in cinque di queste ha tenuto la porta inviolata; l’ultimo successo interno dei rossoneri risale al 6 gennaio 2014, 3-0 con Massimiliano Allegri in panchina.

Quella tra Milan e Atalanta è la sfida vista più volte dalla 36ª giornata in avanti nel corso delle ultime 10 stagioni di Serie A: il bilancio nel parziale è di tre successi rossoneri, tre pareggi e una vittoria bergamasca.

Il Milan è riuscito a ottenere più di 80 punti solo una volta nelle ultime 15 stagioni di Serie A: 82 nel 2010/11, torneo concluso con la vittoria dello Scudetto.

Nonostante l’Atalanta abbia vinto ben 12 trasferte in questo campionato (record per i nerazzurri in una singola stagione di Serie A e nel torneo in corso meno solo del Milan, 13), i bergamaschi hanno perso tutte le tre più recenti contro avversarie che hanno iniziato la giornata nella metà alta della classifica (contro Fiorentina, Roma e Sassuolo).

Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri in Serie A nel 2022, 154; i rossoneri hanno incassato infatti solo nove reti nel nuovo anno solare, dato più alto solo del Liverpool (otto) nei cinque grandi campionati europei.

L’Atalanta è andata a segno con ben 20 giocatori differenti in questo campionato, più di ogni altra squadra; in tutta la storia della Serie A, solo la Fiorentina nel 2014/15 ha mandato in gol più giocatori nel corso di una singola stagione (21).

L’attaccante del Milan Olivier Giroud (nove reti) può diventare il giocatore più anziano a raggiungere la doppia cifra di gol nella sua stagione d’esordio in Serie A (35 anni, 227 giorni il giorno della gara), superando Cristiano Ronaldo (33 anni, 299 giorni).

Mario Pasalic è andato a segno in ciascuna delle ultime quattro presenze di campionato – nessun giocatore dell’Atalanta, escluse le punte centrali, sono riuscite a fare meglio in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Luis Muriel ha segnato 49 gol con l'Atalanta in Serie A e con una rete potrebbe raggiungere Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen al sesto posto dei migliori marcatori con la Dea nel massimo campionato (tutti a quota 50 reti).

Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A

Serie A Ibrahimovic prima di Verona: "Si ricordano solo i vincenti" 09/05/2022 A 07:44