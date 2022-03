Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Ibrahimovic: "Non voglio ritirarmi, nessuno più bravo di me" 25/03/2022 A 20:58

Indisponibili: Bakayoko, Kjaer, Maldini

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic (Bazzani)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Silvestri, Kingsley, Soriano

Dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming

La sfida Milan-Bologna verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto in 11 delle ultime 12 sfide di Serie A giocate contro il Bologna (1N) e in tutte le ultime sei in ordine di tempo ha segnato almeno due gol (18 in totale in questo utimo parziale, tre esatti di media a match).

Il Milan ha vinto in tutte le ultime cinque sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna, dopo aver perso 0-1 il 6 gennaio 2016 (rete di Emanuele Giaccherini all’82’ – in quel caso alla guida dei rossoneri c’era Sinisa Mihajlovic).

Il Milan è la squadra che ha vinto più match con un margine di un solo gol (11) in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei, inclusi tutti i suoi ultimi cinque successi in Serie A.

La prossima sarà la panchina numero 100 di Stefano Pioli in Serie A alla guida del Milan, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) il tecnico originario di Parma è l’allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.04 a match.

Con un successo in questa partita il Milan salirebbe a quota 69 punti in 31 giornate: nell’era dei tre punti a vittoria sarebbe il terzo miglior risultato per i rossoneri a questo punto della stagione in Serie A, dopo i 70 del 2005/06 e i 76 del 2003/04.

Il Bologna arriva da due sconfitte di fila e non segna da tre gare di campionato: gli emiliani potrebbero rimanere senza gol all’attivo per quattro partite consecutive di Serie A dal settembre 2018 (cinque in quel caso, quattro delle quali con Filippo Inzaghi in panchina).

In questo match si sfideranno la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A (Milan, 21) e quella che invece ne ha realizzati meno nei primi 30 minuti di gioco (Bologna, quattro).

Il Bologna, oltre ad essere la squadra che ha subito meno gol su sviluppo di calcio d’angolo (uno solo) in questo campionato, è anche la terza formazione con più gol segnati da questa situazione di gioco (otto reti), meno solo di Inter (nove) e Roma (11).

Zlatan Ibrahimovic ha partecipato attivamente a 10 gol (sette reti e tre assist) in 10 gare di Serie A disputate contro il Bologna: per lui tre reti (inclusa una all’andata) e due assist in quattro sfide contro gli emiliani dal suo ritorno al Milan.

Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, Musa Barrow non ha ancora segnato un gol in Serie A: sette presenze, solo tre da titolare, un assist e 10 tiri in appena 320 minuti giocati.

Fantacalcio: i consigli per la 31a giornata di Serie A

Serie A Bologna-Inter, il 13 aprile la decisione sul ricorso nerazzurro 25/03/2022 A 19:47