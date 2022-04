Vigilia di Milan-Bologna: i rossoneri provano a tenere la testa della classifica, spinti dai tifosi che non faranno mancare la propria presenza allo stadio. Saranno in 70mila sugli spalti a San Siro. "Certamente sarà un'energia in più: la carica dei tifosi ci darà la possibilità di giocare al massimo".

Mi aspetto da tutti qualcosa in più: serve ciò per far diventare queste ultime 8 partite in un grande obiettivo"

Il Bologna

"Mi spiace tanto non affrontare Sinisa Mihajlovic, ma sono sicuro che lo ritroveremo perché ha già dimostrato di saper superare le difficoltà, caratteristica anche del Bologna. Mi aspetto una squadra molto motivata".

Tomori

"Ha fatto una bella dichiarazione, dicendo che stiamo vivendo una "tensione positiva, che è un onore vivere". Abbiamo voglia di mettere in campo le nostre qualità e divertirci: così possiamo fare bene"

Momento della carriera e momento della squadra

"Il momento più elevato della mia carriera deve ancora arrivare e ci lavoro tanto. Prepariamo nel migliore dei modi questa partita: c'è stata la sosta, ma chi è rimasto a Milanello ha lavorato molto bene. Chi è stato eliminato, ha tanta voglia di riscatto. Fisicamente stiamo bene, vedremo in base alle scelte tecniche".

Ibrahimovic

"Zlatan convive con i suoi acciacchi ma con grande volontà, è disponibile. Ibra dovrà aiutare la squadra per dare il massimo come ha sempre fatto".

Gruppo

"Siamo attenti, concentrati, capiamo che è un momento fondamentale, un treno che passa e da prendere".

Sosta

"Credo possano farlo le partite difficili che ogni squadra deve affrontare. Affronteremo squadre con grandi motivazioni e valori. Non abbiamo avuto problemi durante la sosta, anzi: sono tornati tutti in salute. Ci sarà da mettere in campo una prova di alto livello".

Giocare dopo o per primi

"Non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Andremo in campo sapendo il risultato degli altri, ma ciò non cambia la nostra preparazione".

Formazione

"Ho un unico dubbio a centrocampo, ma sono tranquillo. Tutti pensano di meritare di giocare. Saranno molto importanti i titolari, ma anche chi entra dopo".

Juve-Inter

"La guarderò sicuramente, ma molto distaccato perché conta ciò che facciamo noi domani e non più così tanto ciò che fanno gli altri".

Rebic

"Non credo trequartista. Ante potrebbe fare la seconda punta, può capitare. Per me potrebbe giocare a destra, ma lui non ama tanto giocare lì: non è importante che parta titolare, ma che sia determinante per la squadra".

Theo

"Ho seguito tutte le partite dei nostri nazionali. Giroud sta molto bene, ha segnato goal importanti e sono contento per lui. Theo, da quando gioca con la Francia, ha adottato la difesa a 3; è diventato un giocatore completo e affidabile"

