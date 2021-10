Altro guaio in casa Milan. Brahim Diaz, come comunica il club rossonero in una breve nota ufficiale, "è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi (venerdì, ndr). Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo".

