Torna o non torna più? E' questo il lietmotiv degli ultimi mesi sul caso Zlatan Ibrahimovic. Alla vigilia di Chelsea-Milan alcuni rumors indicavano dicembre come mese decisivo per capire le reali condizioni dell'attaccante svedese, ma le sensazioni non erano positive. Oggi, però, la Gazzetta dello Sport apre uno spiraglio: Ibra ha in testa l'obiettivo di tornare a giocare la Champions dagli eventuali ottavi di finale e lavora duramente a Milanello per tornare a disposizione dopo l'intervento al ginocchio effettuato la scorsa estate. In questi giorni il gigante di Malmoe sta cominciando a fare sul serio, lavora intensamente in palestra per cercare di bruciare le tappe e rientrare il prima possibile.

Ibra, obiettivo gennaio 2023

La Rosea spiega che il piano prevede un ritorno in gruppo a Milanello per gennaio 2023. Nessuna fretta vista la delicatezza dell’intervento subito e l’età (41 anni compiuti) del giocatore, l'obiettivo è tornare a disposizione per la seconda parte della stagione e nel frattempo Ibra proseguirà nel proprio lavoro specifico, che nelle prossime settimane prevederà anche corsa ed esercitazione con il pallone. In attesa dell'ufficialità del ritorno in Champions dopo 9 lunghi anni...

