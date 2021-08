Milan-Cagliari, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Meazza in San Siro domenica 29 agosto alle ore 20.45.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cragno, Faragò, Ladinetti, Pinna, Rog

Milan-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Milan-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha subito il maggior numero di sconfitte in Serie A (8V, 27N, 43P). L'ultima vittoria rossoblù risale al maggio 2017 (2-1 al Sant'Elia), da quel momento sono arrivate sei sconfitte e due pareggi in otto partite.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A, l’ultima squadra contro cui i rossoneri hanno registrato più clean sheet di fila nel torneo è stata il Chievo nel 2016 (sette).

Il Milan ha perso solo tre delle 39 sfide interne contro il Cagliari in Serie A (8%), tra le squadre affrontate almeno 20 volte in casa nel torneo solo contro il Verona i rossoneri hanno fatto meglio in percentuale (zero sconfitte in 29 match).

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite di campionato, solo tre volte nella sua storia ha registrato almeno sette clean sheet di fila in Serie A: nel febbraio 1994 (nove), nell’ottobre 1993 (sette) e nel gennaio 1972 (sette).

Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2002/03–2003/04, con Carlo Ancelotti alla guida.

Il Cagliari è imbattuto da quattro trasferte di campionato (2V, 2N), a partire dagli anni 2000 solo due volte i sardi hanno infilato una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A: otto nel dicembre 2019 con Rolando Maran e cinque nel novembre 2006 con Marco Giampaolo.

Il Cagliari ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 22 in Serie A (6V, 13P).

Stefano Pioli (59%) è il secondo allenatore nella storia del Milan con la percentuale di vittorie più alta in Serie A (41 vittorie in 70 panchine), dietro soltanto a Lajos Czeizler (64%: 73/114).

Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in Serie A dall’inizio della scorsa stagione, il fantasista del Milan Brahim Díaz è l’unico che non è ancora andato a segno in incontri domestici.

João Pedro non ha trovato il gol in nessuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Milan, dopo che era andato a segno in tutte le precedenti tre; l’attaccante brasiliano può diventare il quarto giocatore del Cagliari con almeno tre reti nelle prime due gare stagionali dei rossoblù nel massimo campionato dopo Luigi Riva nel 1968/69 (4), Roberto Boninsegna nel 1968/69 (3) e Pasquale Foggia nel 2007/08 (3).

