Il primo scudetto non si scorda mai, soprattutto se arrivato al termine di un campionato appassionante concluso con un duello con la rivale di sempre, l'Inter. Stefano Pioli , fresco di titolo di campione d'Italia, ha deciso di rendere indelebile il suo primo titolo in carriera conquistato con il Milan dopo il successo per 3-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium . L'allenatore dei rossoneri, lunedì mattina di buon'ora, si è infatti recato alla Spektrum Tatoo e si è fatto tatuare sul braccio sinistro un tricolore col numero 19. Pioli, come tutta la squadra e la dirigenza al gran completo, parteciperà nel pomeriggio di lunedì alla sfilata sul bus scoperto per le vie del centro di Milano per salutare i tifosi e festeggiare un trionfo che i rossoneri attendevano da 11 anni.