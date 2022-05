Pioli show a Casa Milan: ringrazia i tifosi e canta Pupo

Partita nel pomeriggio da Casa Milan - riprendendo da dove hanno chiuso l'infinita serata di domenica con canti e cori - la parata trionfale del Diavolo ha fatto capolinea poco prima delle ore 22.00 in Piazza Duomo, dove l'aspettava un'ondata tutta rossonera.

Dopo cinque ore di sfilata in mezzo alla folla, i giocatori sono scesi dai bus per la cena ufficiale: un ultimo brindisi tutti insieme prima di darsi appuntamento a luglio per preparare una nuova stagione, con lo scudetto cucito al petto undici anni dopo. Non senza alzare il trofeo un'ultima volta davanti ai tifosi, con la terrazza a fungere da palcoscenico.

Ibrahimovic scatenato: "Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan"

