Zlatan Ibrahimovic può tirare un sospiro di sollievo. Lo svedese, uscito dopo nemmeno mezzora del primo tempo può tirare un sospiro di sollievo. Lo svedese, uscito dopo nemmeno mezzora del primo tempo del big match contro la Juventus , quest’oggi si è sottoposto a degli esami per verificare le condizioni del tendine d’Achille che lo assillano e lo hanno costretto a chiedere il cambio anticipato nella sfida contro la squadra di Max Allegri . Gli accertamenti hanno escluso lesioni o danni al tendine d’Achille, confermando l’infiammazione al suddetto tendine, che nel mese di settembre lo aveva costretto a saltare 6 partite fra campionato e Champions League.

Ibra quest’oggi a Milanello ha proseguito nelle proprie terapie ed ha svolto una seduta d’allenamento personalizzata. Filtra però ottimismo per una sua presenza nel derby di sabato 5 dicembre alle 18:00, una partita delicatissima in cui il Milan proverà ad andare a caccia dei tre punti per riaprire la corsa scudetto.

Parlando di infermeria Milanews.it rivela anche la prima diagnosi riguardo al problema di Franck Kessié, uscito nel corso del primo tempo dell’ottavo di finale di Coppa d’Africa Costa d’Avorio-Egitto per un dolore al fianco. Lo staff medico rossonero si è già messo in contatto con quello della nazionale e i primi accertamenti riportano un trauma costale che sarà valutato nelle prossime ore, quando il numero 79 farà ritorno a Milano e si sottoporrà agli esami strumentali del caso.

