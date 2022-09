Cresce l'ansia in casa Milan per le condizioni di: venerdì sera il portiere rossonero è stato costretto a uscire durante l'intervallo della partita di Nations League tra Francia e Austria dopo aver accusato una. Per fare chiarezza sull'infortunio il numero 16 del Milan sosterrà in mattinata degli esami con la nazionale francese per poi fare ritorno a Milano dove verrà preso in carico dallo staff medico rossonero. Il c.t. dei campioni del Mondo, Deschamps, ha chiarito che non sarà disponibile per la seconda partita contro la Danimarca e l’ha sostituito con Mandanda. In caso di forfait a Empoli, match in programma sabato 1° ottobre dopo la sosta, Tatarusanu prenderebbe il suo posto, ma il mondo rossonero guarda già al tris di partite con Chelsea (in trasferta) e Juve e Chelsea a San Siro.