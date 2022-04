Calcio

Milan, dal mani di Udogie al gol di Bennacer nel derby con l'Inter: gli 8 episodi arbitrali dubbi contestati

MILAN - Il gol del potenziale 1-2 annullato nel derby di Coppa Italia del 19 aprile ha riacceso il malumore per gli arbitraggi e per alcuni episodi dubbi che, secondo la dirigenza rossonera, avrebbero finito per penalizzare oltremodo il Milan. Dal vituperato rigore per fallo di mano di Cakir in Milan-Atletico al gol annullato a Messias con lo Spezia da Serra tutti i fischi contestati dal Diavolo.

00:01:45, 2 ore fa