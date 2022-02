"Tutti danno tutta la colpa a me, senza guardare cos’è successo dall’altra parte. Dico solo che l'ultima chiamata del club fu per dirmi che c'era un altro portiere". Gianluigi Donnnarumma torna a parlare di Milan e lo fa in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore del PSG difende il suo amore per i colori rossoneri e accenna una polemica sul trattamento ricevuto nell'ultima telefonata con la dirigenza del Diavolo.

Il derby, Maignan, la Serie A

"Guardo sempre il Milan in campionato e faccio il tifo per i miei vecchi compagni e per Pioli. Ho visto il derby e gioito per la vittoria, sono contento per i tifosi e per come sta andando questo campionato". Donnarumma spiega il suo affetto per quel passato cosí recente e risponde anche su Maignan: "Un ottimo portiere, sta facendo bene, sono contento per lui. Mi ha fatto un'ottima impressione in questi primi mesi".

Al PSG si sente importante

Nella lunga intervista diverse domande anche sul PSG, sulle ambizioni del club e sui compagni di squadra: "A Parigi mi trovo benissimo, nel PSG tutti mi fanno sentire importante e credo che questo club fosse nel mio destino. Sono orgoglioso di stare qui e voglio vincere il più possibile. Mbappé? Un bravissimo ragazzo e un compagno eccezionale, ma non sta a me dirgli cosa fare. Al PSG tutti lo stimano".

La Nazionale e il Mondiale

Ovviamente Donnarumma ha parlato anche della Nazionale, della vittoria dell'Europeo e degli spareggi per andare al Mondiale. "All'Europeo penso tutti i giorni. É stata l'emozione piú grande della mia vita. Ma siamo giá tutti concentrati per gli spareggi: tutti vogliamo andare in Qatar e faremo il nostro dovere".

Donnarumma: "Playoff? Ci penso, l'Italia deve fare il Mondiale"

