il Milan è diventato grande. Il capibranco', Ibrahimovic e Kessie. E adattando lo schema di gioco ad un centrocampo destinato a cambiare profondamente nella prossima stagione. Nel triennio sotto la sapiente guida di Stefano Pioli,. Il successo allo stadio Maradona contro il Napoli di Spalletti certifica l'ingresso nell'età adulta dopo una lunga adolescenza, ora manca il salto di qualità finale. Quello che permette di evitare gli inciampi con le piccole (Sassuolo, Spezia, Salernitana e Udinese solo quest'anno), e di avere le spalle larghe per affrontare un girone di Champions League, anche duro come quello visto in autunno, con maggiore consapevolezza. Ma dovrà farlo in primis rinunciando a quelli che nel recente passato sono stati i cosiddetti '', Ibrahimovic e Kessie. E adattando lo schema di gioco ad un centrocampo destinato a cambiare profondamente nella prossima stagione.

Che si fa con Ibrahimovic?

Non è ancora chiaro cosa voglia fare Zlatan Ibrahimovic a partire dal 2022-2023. Certo è che il suo apporto alla squadra, nelle ultime due stagioni, si è tangibilmente ridimensionato. Non tanto sul piano qualitativo, laddove un Ibra in forma è ancora il miglior centravanti di cui dispone Pioli, quanto proprio per il numero di presenze in relazione ai guai fisici, diradatesi oltre il lecito.

Ma il Milan, dopo tutto, ha dimostrato di avere imparato a camminare sulle proprie gambe anche senza Re Zlatan, la media punti in sua assenza è lì a dimostrarlo. E non già con un'alternativa fresca e affidabile, bensì con uno zoppicante Rebic prestato al ruolo e con l'onestissimo Giroud , uno che sa perfettamente come si fa il centravanti ad alti livelli ma che ha a sua volta una età anagrafica - e conseguenti ricadute sullo stato fisico - non compatibile col progetto rossonero. La caccia ad un centravanti giovane e forte è aperta, l'opzione Belotti a zero - anche se non scalda più di tanto gli appassionati - sembra una buona rete di protezione, soprattutto se il tesoretto estivo venisse investito prevalentemente su difesa e centrocampo.

Senza Kessié si cambia

Franck Kessie, il 'presidente' del centrocampo rossonero, Il vero capobranco cui il Milan deve ancora imparare a rinunciare è, il 'presidente' del centrocampo rossonero, in scadenza di contratto e deciso ad accasarsi altrove per alzare il proprio livello competitivo. In Italia si muovono Inter e Juve, in realtà la destinazione più probabile - Premier League a parte - è il Barcellona, dove Busquets comincia a sua volta a mostrare i limiti dell'età. Qui la squadra di Pioli deve ancora dimostrare di poter fare a meno del proprio faro, anche se fra rendimento zoppicante, assenze per Coppa d'Africa e alcune presenze da trequartista riadattato, una buona parte dell'operazione è già stata avviata.

Modulo funzionale agli acquisti

Ora serve completarla, e l'esperimento napoletano di domenica sera ne è probabilmente il primo fondamentale passo. Perché per adattarsi al Napoli di Spalletti, Pioli ha ribaltato il vertice del triangolo in mezzo al campo: niente trequartista, quanto piuttosto un perno davanti alla difesa (Tonali prima, Bennacer poi) e due mezze ali, fra cui lo stesso Kessie, ad azzannare i centrali di centrocampo avversari. Il che ha disegnato lo schema rossonero più come un 4-3-3 rispetto all'usuale 4-2-3-1. Guardando al futuro senza Kessie, l'idea diventa una luce guida: perché Tonali e Bennacer hanno dimostrato di poter agire in tutti e tre i ruoli della mediana, mentre il francese Yacine Adli in arrivo dal Bordeaux ed il portoghese Renato Sanches del Lille (primo obiettivo di Maldini) giocano rispettivamente da mezzala e da mediano in un centrocampo a tre. E persino l'evanescente Bakayoko potrebbe ritrovare una dimensione tattica più consona, come ai tempi di Gattuso, rispetto alla fallimentare stagione in corso.

Certo, con l'eventuale passaggio al 4-3-3 sarà necessario cambiare i movimenti degli esterni d'attacco e rinunciare al trequartista. Ma Leao, Rebic, Messias e Salemaekers hanno già dimostrato una disponibilità tattica sufficiente, e rinunciare al trequartista se questi è il Brahim Diaz di quest'anno non sembra una tragedia. E in ogni caso si può sempre modificare il 4-3-3 in un 4-3-2-1, il famoso albero di Natale di ancelottiana memoria, laddove divenisse conveniente sfruttare più la fantasia che il gioco sugli esterni. Di certo il Diavolo sta cambiando pelle, e lo sta facendo in piena corsa per il campionato e la coppa Italia. Il che è già un ottimo modo per affrancarsi dai capibranco.

