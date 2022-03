Nel calcio moderno di maglie particolari o bizzarre ne abbiamo viste tante e non dovremmo più stupirci di nulla ma francamente l’indiscrezione che, i soliti ben informati di Footy Headlines.net, hanno fatto della quarta maglia del Milan per la stagione 2021/22 lascia decisamente perplessi e un po’ basiti.

Secondo l’anticipazione il Milan in questo finale di stagione potrebbe scendere in campo con un look assolutamente non convenzionale e molto poco ortodosso combinando le iconiche strisce verticali rossonere con il bianco tipico della seconda maglia, con un effetto a vernice sulle spalle e sulla parte addominale che potrebbe far venire i brividi ad ogni tifoso purista ed innamorato della maglia a strisce rossonere.