Milan ed Empoli si affrontano a San Siro in un match valido per la 29esima giornata di Serie A 2021-22: calcio d'inizio alle ore 20.45 ( SEGUI LA DIRETTA SCRITTA ), arbitra l'incontro Daniele Chiffi della sezione di Padova. I rossoneri vengono da 8 gare senza sconfitte, e sembrano aver ingranato la marcia giusta per ambire allo Scudetto. La squadra di Pioli, con l'ultima vittoria per 1-0 contro il Napoli, si gode la posizione solitaria di capolista. Ma attenzione all'Empoli: nonostante la vittoria all'andata per 4-2, i rossoneri hanno dimostrato di soffrire quest'anno con le "piccole".