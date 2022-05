Lorenzo Venuti e Rafael Leao durante Milan-Fiorentina - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

1) Rafael Leao, l'arma in più del Milan

Ottanta minuti di alti e bassi, come su una montagna russa. Qualche scelta sbagliata, qualche leziosità di troppo: poi il guizzo, la giocata, il numero che manda in Paradiso i rossoneri al termine di una sfida complicatissima. Il destro con cui buca Terraciano è sicuramente il tiro più importante della sua breve carriera. In una stagione di grandi difficoltà sulla trequarti per i rossoneri, questo ragazzo si è caricato la squadra sulle spalle, portandola fino a qui, a giocarsi concretamente lo Scudetto a tre giornate dalla fine. Rafael Alexandre da Conceição Leão: non più una promessa, ora è una certezza.

La partita di Leao contro la Fiorentina in numeri (dati Lega Serie A)

Minuti giocati 96 Gol 1 Tiri 4 Tiri in porta 1 Tocchi in area avversaria 9 Palle giocate 31 Passaggi riusciti 10 Passaggi riusciti/tentati 63% Recuperi 3 Falli subiti 1 Km percorsi 9,751

2) San Maignan: il francese salva ancora il Milan

Mike Maignan durante Milan-Fiorentina - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Al minuto 77, sul colpo di testa ravvicinato di Cabral, tutto San Siro ha trattenuto il fiato per un istante, sorreggendo con il pensiero le mani sicure dell'estremo difensore rossonero. Una parata decisiva quella del transalpino, l'ultima di una lunga serie che ha permesso al Milan di arrivare fino a dove si trova in questo momento. In pochi, dopo il polemico addio dell'MVP dell'ultimo Europeo Gianluigi Donnarumma, avrebbero immaginato che questo giovane talento del Lille potesse fare così bene. Oggi, Mike Maignan è una delle colonne portanti del gruppo rossonero, un ultimo baluardo praticamente impossibile da superare. Complimenti a lui, e a chi lo ha portato sottotraccia a vestire la maglia del Diavolo.

3) San Siro è sempre uno spettacolo

al boato di San Siro per l'ingresso in campo del totem Zlatan Ibrahimovic. Lo spettacolo di San Siro Con le due milanesi impegnate nella lotta Scudetto, la Scala del Calcio in queste ultime settimane continua a mostrarsi unica e magnifica . Sold out per il match odierno e stadio, guidato dalla curva Sud, che ha incitato i rossoneri dal primo all'ultimo minuto di gioco, calandosi nei veri e propri panni del dodicesimo uomo in campo. Dopo la tristezza del periodo-Covid, chi ama questo sport non può che emozionarsi di fronte a queste immagini edLo spettacolo di San Siro

4) Terracciano, ancora portieri protagonisti

Rafael Leao segna il gol dell'1-0 contro la Fiorentina, Milan-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

Radu che condanna l'Inter a Bologna, Meret disastroso nel Napoli sconfitto dall'Empoli ed oggi Terracciano protagonista in negativo del big match di San Siro. Tre errori pesanti che potrebbero decidere le sorti di uno Scudetto. Tre errori individuali, comprensibili però in un processo di evoluzione del gioco che porta gli estremi difensori a toccare sempre più palloni nel corso di una partita. Troppi i vantaggi che questo tipo di costruzione dal basso porta in fase offensiva per abbandonare questa strada. I portieri ora sono consapevoli: l'incubo delle papere, delle uscite a vuoto e degli interventi maldestri ha un nuovo coinquilino con cui spartirsi le paure. Ora c'è da giocare con i piedi.

5) Scudetto: ora si può!

L'abbraccio a fine partita fra Stefano Pioli e Rafael Leao, Milan-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

La banda di Pioli ha raccolto tre punti cruciali quest'oggi, rispondendo al successo di un Inter obbligata a fare il filotto per tenere vivo il sogno titolo. Verona, Atalanta (in casa) e Sassuolo: questi gli ultimi tre scogli da superare, con la consapevolezza di potersi giocare un jolly in uno dei tre impegni. Mai come dopo questa sfida, in un Campionato imprevedibile per antonomasia come quello di questa stagione, però il Milan è consapevole di essere padrone del proprio destino. Cominciando a sfatare il tabù della Fatal Verona, domenica prossima al Bentegodi...

