La corsa scudetto entra nella sua fase bollente e Milan-Fiorentina rappresenta un crocevia estremamente importante. A San Siro, in un match valido per la 35esima giornata, i rossoneri di Stefano Pioli cercano un successo sui viola di Vincenzo Italiano che consentirebbe loro di portarsi momentaneamente a +5 sull'Inter , impegnata alle 18 sul campo dell'Udinese. Il Milan si presenta all'appuntamento con il morale alto dopo il successo in extremis di domenica scorsa contro la Lazio all'Olimpico (1-2 con gol di Tonali nel recupero). I viola, invece, sono in striscia negativa: tra campionato e Coppa Italia hanno perso le ultime tre partite contro Juventus, Salernitana e Udinese. Calcio d'inizio alle ore 15, arbitra l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2.