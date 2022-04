Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica". Timori legati alla gestione dell'ordine pubblico, per la presenza di tifosi della Fiorentina e del Milan nello stesso settore, hanno spinto la Questura a decidere per l'annullamento dei biglietti acquistati dai sostenitori rossoneri. Risolto il caos legato alla vendita dei biglietti per il big match Milan-Fiorentina , in programma a San Siro domenica 1 maggio: la Questura milanese ha infatti annullato i tagliandi acquistati dai tifosi milanisti e validi per il terzo anello verde di San Siro, solitamente riservato alle tifoserie delle squadre avversarie. La polemica era diventata di dominio pubblico dopo le parole del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: "". Timori legati alla gestione dell'ordine pubblico, per la presenza di tifosi della Fiorentina e del Milan nello stesso settore, hanno spinto la Questura a decidere per l'annullamento dei biglietti acquistati dai sostenitori rossoneri.

Ad

Il comunicato della curva Sud

Serie A Milan-Investcorp, slitta la firma e c'è una nuova idea: stadio tutto rossonero 9 ORE FA

Sulla questione sono intervenuti anche la curva Sud (gli ultras milanisti) e l'Associazione italiana Milan club che hanno manifestato il loro pensiero attraverso un comunicato congiunto: 'La gestione della vendita del settore ospiti per Milan-Fiorentina è solo l’ultima di una serie di episodi che in questa stagione hanno visto stadi in cui i biglietti degli ospiti sono stati venduti/comprati dai tifosi di casa. Chiediamo quindi all’AC Milan, da sempre attenta e sensibile alle legittime esigenze dei tifosi, di farsi portavoce di tutte le società per le trasferte, portando la questione sul tavolo dell’osservatorio e allo stesso tempo di trovare una soluzione immediata per porre rimedio a questa spiacevole situazione in vista di domenica, perché ci teniamo a dirlo chiaramente e fermamente: per noi il settore ospiti è sacro ed è fondamentale in ogni stadio.

Per noi è impensabile non avere a disposizione un settore dal quale sostenere il nostro Milan in trasferta. Uno stadio senza il settore ospiti, senza la tifoseria rivale o senza noi come tifoseria ospitata, è la cosa più lontana e inconcepibile dalla nostra idea di stadio e di calcio'.

Ibrahimovic: "Non mollo fino a quando non vinco con il Milan"

Serie A Milan-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche UN GIORNO FA