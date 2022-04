Dopo i due 0-0 contro Bologna e Torino, il Milan di Stefano Pioli cerca punti fondamentali contro il Genoa per la lotta Scudetto. Ecco le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della sfida di San Siro:

"Ibrahimovic starà fuori una settimana, dieci giorni. I problemi fisici ci sono per tutti. Lui ne ha avuti diversi e ora è alle prese con il ginocchio. Purtroppo è andata così, speriamo di averlo nelle ultime partite. In merito al suo futuro, sono certo che farà la scelta migliore. Rispetto a Torino recuperiamo Rebic e Bennacer, possono giocare anche dall'inizio o essere utili a partita in corso. Castillejo? Ha avuto un problema alla caviglia e quindi non ci sarà".

Ad

Sui 65mila previsti a San Siro

Coppa Italia Milan-Genoa: probabili formazioni e statistiche 5 ORE FA

"I tifosi sono la nostra arma in più, dobbiamo sfruttarla per fare bene da qui alla fine".

Sulla corsa Scudetto

"Tutte hanno motivazioni altissime. Secondo me noi stiamo giocando bene, poi si giudicano i risultati com'è giusto che sia. Non sto guardando gli altri con così tanta attenzione".

Sull'umore della squadra

"Noi giochiamo sempre per vincere e quando non ci riusciamo siamo delusi. Ma il giorno dopo la delusione si deve trasformare in concentrazione in vista della prossima partita. Ho visto una squadra convinta, sappiamo di dover fare qualcosa in più nelle nostre prestazioni".

Su Leao

"Se siamo ancora in lotta per vincere lo Scudetto e la Coppa Italia, tutti hanno dato il meglio. Anche domani Leao verrà marcato, ma la cosa importante è metterlo nelle condizioni di fare tanti uno contro uno".

Sui fischi a Kessie

"Franck è motivato. I tifosi sono con noi e saranno con noi fino alla fine".

Su Saelemaekers terzino

"È una soluzione più a partita in corso che dall'inizio. Le assenze di Kjaer, Florenzi e Ibrahimovic sono importanti: sanno come si affrontano questi momenti. Io, però, confido tanto nella mentalità dei miei giocatori. Sappiamo tutti che dobbiamo fare qualcosina in più".

Sulla stagione del Milan

"E' presto per fare bilanci. I bilanci si fanno solo alla fine. Dobbiamo fare più punti possibili e cercare di rimanere in lotta per lo Scudetto fino alla fine".

L'Inter va e torna favorita: la volata Scudetto a 6 turni dalla fine

Serie A Milan disarmato dal Toro: non segna perché attacca male 11/04/2022 A 18:03