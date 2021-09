Ulteriori problemi in attacco per il Milan che sta preparando il big match di domenica sera contro la Juventus allo Stadium . Secondo Sky Sport, infatti, i rossoneri potrebbero essere costretti a fare a meno anche di Olivier Giroud, alle prese con un problema alla schiena che si sta trascinando da qualche giorno e che, a quanto pare, non è ancora stato risolto. Non si tratta di nulla di grave: il francese, tuttavia, potrebbe partire dalla panchina e al suo posto Pioli potrebbe confermare Rebic nel ruolo di prima punta, esattamente come accaduto nelle ultime due sfide contro Lazio e Liverpoool