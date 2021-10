Finalmente una buona notizia per Stefano Pioli in vista del match contro il Verona in programma stasera a San Siro e valido per l'ottava giornata di Serie A: Zlatan Ibrahimovic, assente da più di un mese a causa di un problema al tendine d'Achille, è stato regolarmente inserito nell'elenco dei convocati. A centrocampo si rivede Krunic, in attacco c'è Giroud. Solo due i portieri a disposizione di Pioli: oltre a Tatarusanu , che partirà titolare, c'è il giovane Jungdal. Assente Mirante , che è arrivato solo pochi giorni fa e che deve ancora ritrovare la migliore condizione.