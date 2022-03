Zlatan Ibrahimovic solitamente si pensa a Quando si pensa asolitamente si pensa a un uomo che in campo e nella sua vita professionale non teme nulla. In realtà anche il gigante svedese una paura grande ce l’ha: il timore di smettere di giocare a calcio e di non sapere cosa gli riserverà il futuro dopo quella data.

A 40 anni e con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Milan, Ibra è consapevole che la sua carriera non potrà durare ancora a lungo ed ammette candidamente che tutto questo lo spaventa non poco. "Provo un po' di panico davanti alla prospettiva di smettere di giocare. Di sicuro, continuerò il più a lungo possibile, finché riesco a ottenere risultati ma stando bene in campo, senza soffrire. Non voglio avere pentimenti quando avrò smesso, quindi voglio massimizzare la mia carriera. Cosa succederà dopo non lo so, come scrivo nel mio libro ho un po' di paura. Un ruolo nel calcio? Vedremo quando verrà il giorno. Potrei cominciare da quando mi fermo o prendermi una pausa, o sparire completamente. Certo l'adrenalina che sento addosso non la proverò mai più. Siamo programmati per svegliarci, prepararci per l'allenamento, allenarci, tornare a casa e riposare. Questo va avanti da 20-25 anni ma un giorno al risveglio non ci sarà più niente davanti a me, sarà un bell'impatto".

"La Svezia andrà ai Mondiali"

In Qatar ci andremo. Se sono triste per l’avvicinarsi della fine? Penso che sarà una tristezza più grande per te che non mi vedrai più giocare. Dovresti divertirti ora perché non vedrai mai più niente di simile...". Parlando dal ritiro della Nazionale svedese , il centravanti rossonero – che a causa di una squalifica non potrà essere a disposizione del ct Andersson per la prima partita contro la Repubblica Ceca – è convinto che i compagni agguanteranno la finale contro la Polonia, dove Ibra insieme al resto della squadra proverà a prendersi il lasciapassare per il Mondiale: “".

Ibrahimovic: "La qualità non sparisce, a 40 anni faccio la differenza"

