Ad

Durante questa lunga riabilitazione per essere di nuovo a disposizione del tecnico Pioli, lo svedese ha deciso di divertirsi un po’ su Instagram con una diretta. Ha risposto alle domande dei fan, ha fatto vedere come continuano le sue cure e ha chiacchierato con Gigio Donnarumma. I due sono molto amici, si sono presi in giro e hanno scherzato con la promessa di rivedersi presto. Infine, non è mancato chi durante la live ha chiesto a Ibra del possibile ritiro dal calcio. Il centravanti ha scelto di rispondere alla sua maniera, non del tutto serio e senza conoscere l’umiltà:

Serie A Nuovo San Siro: via l'hotel e alcuni uffici. Costo? 1,2 miliardi 5 ORE FA

Quando mi ritiro? Mai. Quando lo farò il calcio poi sarà morto.

Semplicemente Zlatan.

Giroud: "Ibra ha ancora fame di vincere. Se resta, gli pago la cena"

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/07) 15/07/2022 A 20:37