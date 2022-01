Zlatan Ibrahimovic proverà a essere della partita per il Derby di Milano con l'Inter previsto dopo la sosta per le Nazionali: l'attaccante svedese del Milan, nelle prime fasi della super sfida di San Siro contro la Juventus , ha accusato un dolore al tendine d'Achille ed è stato costretto al forfait. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, come riporta. Nessun esame strumentale è previsto: si parla al momento di dolore non acuto al tendine.