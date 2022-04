Il Milan di Stefano Pioli torna favorito a +2 in classifica (74-72) e con un ulteriore vantaggio, otto impegni di rossoneri e nerazzurri per provare a capire da che parte pende il pronostico. Con l'harakiri dell'Inter al Dall'Ara , la volata Scudetto ha subito l'ennesima sterzata. quello degli scontri diretti : in caso di arrivo a pari punti al gong finale, la doppietta di Olivier Giroud nell'ultimo derby regalerebbe al Diavolo il 19° Scudetto della sua Storia. Quattro partite, 360 minuti per decretare il vincitore della speciale stracittadina al vertice del campionato. Analizziamo gliper provare a capire da che parte pende il pronostico.

La difficoltà delle sfide vanno da * (bassa) a ** (media) a *** (alta).

35ª giornata

Milan-Fiorentina: San Siro, 1° maggio ore 15 (**)

La squadra di Italiano resta in piena corsa per l’Europa (è a pari merito con la Lazio - al momento qualificata alla Conference League - e a due punti dalla Roma - al momento qualificata all'Europa League), ma viene da due sorprendenti sconfitte di fila, contro Salernitana e Udinese. La gara di andata tra i rossoneri e la Viola è stata giocata a ottobre ed è coincisa con la prima sconfitta in campionato del Milan in questa stagione: terminò con un pirotecnico 4-3, con Zlatan Ibrahimovic che siglò una doppietta e propiziò l'autogol per la terza rete degli uomini di Pioli, arrivata a tempo ormai scaduto. Impegno sicuramente non semplice.

Udinese-Inter: Dacia Arena, 1° maggio ore 18 (**)

L'Udinese gioca ormai senza pressioni, è salva da un bel po', però questa tranquillità la sta trasformando in campo: il 4-0 sulla Fiorentina ne è la prova. L'impegno dell'Inter in Friuli non è scontato: allo stato di forma dei bianconeri e al contraccolpo psicologico nerazzurro si aggiungono assenze importanti per Inzaghi come quelle di Calhanoglu (squalificato) e quelle probabili di Handanovic e Bastoni. All'andata, all'undicesima giornata, l'Inter aveva conquistato i tre punti con l'Udinese, battendola per 2-0 a San Siro grazie alla doppietta nella ripresa di Joaquin Correa.

36ª giornata

Inter-Empoli: San Siro, 6 maggio ore 18:45 (*)

L'Inter ospita al Meazza l'Empoli di Andreazzoli e giocherà due giorni prima rispetto agli uomini di Pioli, in virtù dell'impegno in finale di Coppa Italia contro la Juventus di martedì 11 all'Olimpico. A salvezza raggiunta i toscani non dovrebbero essere un'insidia per la banda di Inzaghi, ma non vanno sottovalutati: hanno appena vinto contro il Napoli 3-2...

Hellas Verona-Milan: Bentegodi, 8 maggio ore 20:45 (**)

Trasferta molto delicata per il Diavolo, nonostante anche i veneti non abbiano più nulla da chiedere dal punto di vista della classifica. All'andata, ad ottobre, il Milan passò 3-2 rimontando da 0-2. E poi Verona per i colori rossoneri non è mai da prendere sotto gamba...

37ª giornata

Milan-Atalanta: San Siro, 15 maggio ore 18 (***)

Sicuramente la partita più impegnativa degli otto incroci delle milanesi guardando la caratura degli avversari anche se la squadra di Gasperini sta attraversando un pieno periodo no e deve fare punti per rimanere agganciata al treno Europa. L'anno scorso il successo con la Dea all'ultima giornata ha aperto le porte della Champions ai rossoneri, quest'anno cambia scenario e posta in palio.

Cagliari-Inter: Unipol Domus, 15 maggio ore 20:45 (**)

Quattro giorni dopo la battaglia contro la Juventus in Coppa Italia, i nerazzurri voleranno in Sardegna per giocare con i rossoblù, al momento in piena lotta salvezza. Match che si potrebbe rivelare insidioso, come testimonia il faticoso 1-0 portato a casa dal Milan a metà marzo. Impegno più agevole, ovviamente, se la squadra di Mazzarri dovesse agguantare la matematica salvezza nelle due giornate precedenti (ora è a +3 dalla Salernitana, terzultima e con una partita in meno).

38ª giornata

Sassuolo-Milan: MAPEI Stadium, data e ora da stabilire (**)

La squadra di Dionisi non ha ancora molto da chiedere in termini di obiettivi, ma è una formazione temibile e che all'andata ai rossoneri ha fatto parecchio male (1-3 a San Siro). Vietato sottovalutare l’avversario, insomma. Postilla: Berardi ci terrà a far bella figura davanti ai suoi possibili futuri tifosi...

Inter-Sampdoria, San Siro, data e ora da stabilire (**)

L'Inter aspetta invece al Meazza la Sampdoria che potrebbe ancora essere impegnata nella lotta per non retrocedere (ora è a +5 dalla Salernitana). Vale lo stesso discorso fatto col Cagliari: se Giampaolo dovesse raggiungere prima la salvezza sarebbe una sfida da *...

