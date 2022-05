'Questa festa non s'ha da fare', potrebbe essere questo lo slogan in vista del rush finale di campionato con Milan e Inter pronte a lottare fino all'ultimo minuto per vincere lo scudetto. L'unica sicurezza è proprio che sarà una delle due squadre a vincere il campionato e, così, ', potrebbe essere questo loin vista deldi campionato conL'unica sicurezza è proprio che sarà una delle due squadre a vincere il campionato e, così, la festa si farà nella città di Milano , ma dove e quando?

Perché non è possibile giocare sabato 21 maggio

Sembra essere un problema di poco conto ma non è: la Lega Serie A inizialmente aveva pensato di anticipare Inter- Sampdoria e Milan- Sassuolo (ultime gare del campionato) a sabato così da garantire la premiazione+festeggiamenti nella giornata di domenica. Dopo una valutazione iniziale, il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, però, ha inviato alla Lega una comunicazione in cui chiedeva di valutare la possibilità di calendarizzare gli incontri Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan per domenica 22 maggio con fischio d'inizio alle ore 15:00. Infatti, sabato 21 maggio è in programma in piazza Duomo il concerto gratuito di RadioItalia ed eventuali altri festeggiamenti metterebbero in seria difficoltà la questura che deve garantire la sicurezza.

Perché molto probabilmente si giocherà domenica 22 maggio alle ore 15:00

la Lega Serie A ha valutato una exit strategy: nel caso lo vinca l'Inter, i festeggiamenti saranno a San Siro (i nerazzurri giocheranno in casa) con premiazione a fine partita. In caso contrario, l'idea sarebbe quella di trasformare lo stadio da 'interista a milanista', svuotandolo dai tifosi dell'Inter e cambiando layout e colori che fanno da cornice. Il Così,: nel caso lo vinca, i festeggiamenti saranno a(i nerazzurri giocheranno in casa) con premiazione a fine partita. In caso contrario, l'idea sarebbe quella di trasformare lo stadio da 'interista a milanista', svuotandolo dai tifosi dell'Inter e cambiandoe colori che fanno da cornice. Il Milan infatti andrà a giocare a Reggio Emilia contro il Sassuolo e il tutto verrebbe preparato durante il viaggio di ritorno della squadra di Stefano Pioli. Sempre che il discorso Scudetto non si chiuda già nel prossimo fine settimana ( le 3 combinazioni che possono laureare il Milan Campione d'Italia con 90' d'anticipo

